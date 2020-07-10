وزير الطيران: شرم الشيخ تستقبل 2700 سائح بعد عودة الرحلات.. فيديو

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن المطارات جزء مهم من نجاح السياحة وعودة السياحة، موضحًا " المطارات و السياحة هما وجهان لعملة واحدة".





وأضاف وزير الطيران المدني خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن تدفق حركة الطيران يعكس ثقة السائحين فى الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية.





وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه متواجد فى مدينة شرم الشيخ للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات، والاطمئنان على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





ولفت وزير الطيران المدني إلى أن مطار شرم الشيخ استقبل في الأيام القليلة الماضية 14 رحلة و2700 سائح، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك أعداد أكثر من ذلك.





وكشف أن السائح هو أحسن سفير للسياحة المصرية فى الخارج، مؤكدا أن السياحة فى مصر أمنة.



