شروط عودة السعوديين إلى الإمارات

تلقت سفارة المملكة العربية السعوية في الإمارات مذكرة من وزار الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بشأن التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية لمكافحة فيروس كورونا والحد من إنتشاره .





ووفق صحيفة عكاظ فقد أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية توجيهًا مهمًا للمواطنين السعوديين ممن لديهم إقامة سارية في دولة الإمارات وتنطبق عليهم شروط العودة إليها.





ووفق مصادر عكاظ فقد بينت المديرية العامة للجوازات السعودية أن هذا التوجيه تمثل في ضرورة إجراء الفحص الطبي للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





وكانت الحكومة الإماراتية في وقت سابق قد أعلنت ترحيبها وحرصها على عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات.