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فن

أحمد حاتم يشوق جمهوره لفيلم الغسالة بنشر البرومو.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان احمد حاتم , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" برومو لفيلم الغسالة. 

وكتب أحمد حاتم على الفيديو: "الغسالة قريبًا ان شاءالله ❤️يا رب يعجبكم".

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وكان قد احتفل صناع فيلم "الغسالة" بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".


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