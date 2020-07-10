مصرع 7 أشخاص غرقا بشاطئ النخيل بالإسكندرية

قال مصدر أمني بقسم شرطة أول العامرية، إن سبعة أشخاص، من بينهم سيدتان، لقوا مصرعهم غرقا فجر اليوم بشاطئ النخيل، بعدما تسللوا إلى داخل أحد الشواطئ المغلقة بمنطقة النخيل غرب الإسكندرية





وأضاف المصدر لصدى البلد، إنه تم نقل الحالات إلى عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة بعدما تعذر نقلهم جميعا لمستشفى العامرية لعدم وجود أماكن داخل المستشفى.





وأشار إلى أن قوات الإنقاذ تقوم بتمشيط الشاطئ للعثور على جثث أخرى داخل الشاطئ.





كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة العامرية أول بورود بلاغات بوجود غرقى بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، ونزول أفراد ومجموعات للشاطئ فجر اليوم.





وتوجهت قوات الأمن والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والإدارة المركزية للسياحة والمصايف للشاطئ.





وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لـ صدى البلد، إن شواطئ المدينة وعددها ٦٣ مغلقة منذ ١٩ مارس الماضي، بناء على قرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية.



