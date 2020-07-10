في 6 سنوات.. رصف 666 طريقا ورفع كفاءة 9 كبارى بـ البحيرة باستثمارات 2 مليار جنيه.. شاهد

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن إجمالى عدد الطرق التى تم رصفها خلال عامين بلغت 666 طريقا بطول 555 كم بنطاق المحافظة بإجمالي مبلغ 900 مليون جنيه، خلال الـ6 سنوات الماضية.

















وأشار إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بانشاء 5 كباري جديدة واحلال وتجديد 4 كباري اخرى ورفع كفاءه 13 طريقا بإجمالي مبلغ مليار و300 مليون جنيه.









يأتي ذلك فى اطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية إحتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق نظ ا لأهميتها البالغه فى عمليات التنمية الاقتصادية والمناطق الصناعية بالاضافة لتوجيهات القيادة السياسية بتطويرها ورفع كفاءتها.









ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف للإلتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .



