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حوادث

بقيمة ٦٣٠ ألف جنيه.. ضبط عنصر إجرامى بحوزته ٢٥٠ كيلو بانجو بالشرقية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:13 م
ضبط عنصر اجرامى بحوزته
ضبط عنصر اجرامى بحوزته ٢٥٠ كيلو بانجو
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مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 250 كيلو جرام لمخدر البانجو.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الشرقية وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسماعيلية "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحًا لمزاولة نشاطه  الإجرامى

 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وبحيازته (كمية من مخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام - 100 جرام لمخدر الحشيش- سيارتين – عدد 8خزينة بندقية آلية - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (630000– ستمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا).

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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