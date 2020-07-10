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فن

وحشتني.. إنجى شرف تحيى الذكرى الخامسة لوفاة سامى العدل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:50 م
إنجى شرف - سامى العدل
إنجى شرف - سامى العدل
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سعيد فراج
أحيت إنجى شرف، الذكرى السنوية الخامسة لوفاة الفنان القدير سامى العدل، الذى رحل عن عاملنا فى مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت إنجى شرف، صورة تجمعها بـ سامى العدل، عبر فيسبوك، وكتبت: «كنت ليا السند والاخ والصديق والظهر.. الف رحمة ونور عليك يا غالي.. واحشتني اوووووي.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة للمرحوم الفنان الكبير سامي العدل في ذكري وفاته الخامسة». 

جدير بالذكر أن إنجى شرف، شاركت الفنان سامى العدل مجموعة من الأعمال منها: «ريا وسكينة، بالشمع الاحمر، حارة اليهود، رجل في زمن العولمة» وفيلم راندڤو. 

ويصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان سامي العدل الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العاشر من يوليو في 2015 بعد صراع مع المرض.
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