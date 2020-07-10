وحشتني.. إنجى شرف تحيى الذكرى الخامسة لوفاة سامى العدل

أحيت إنجى شرف ، الذكرى السنوية الخامسة لوفاة الفنان القدير سامى العدل، الذى رحل عن عاملنا فى مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





الف رحمة ونور عليك يا غالي.. واحشتني اوووووي.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة للمرحوم الفنان الكبير سامي العدل في ذكري وفاته الخامسة». ونشرت إنجى شرف ، صورة تجمعها بـ سامى العدل، عبر فيسبوك، وكتبت: «كنت ليا السند والاخ والصديق والظهر..





جدير بالذكر أن إنجى شرف، شاركت الفنان سامى العدل مجموعة من الأعمال منها: «ريا وسكينة، بالشمع الاحمر، حارة اليهود، رجل في زمن العولمة» وفيلم راندڤو.



