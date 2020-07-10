مباراة بين الأهلي والزمالك .. اتحاد اليد يدرس عددا من القرارات استعدادا لكأس العالم

يدرس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر عددا من القرارات استعدادا لاستئناف النشاط بعد فترة توقف دامت لـ أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.









مجلس إدارة اتحاد اليد يدرس عددا من القرارات منها:

١- عدم إنتقال أي لاعب مسجل حاليا في قائمة الموسم الحالي للنادي الأهلي إلي نادي الزمالك والعكس وذلك خلال الموسم الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك بهدف تهدئة الأجواء وتوحيد الجماهير لتشجيع المنتخب الوطني في يناير القادم كاس العالم القاهرة ٢٠٢١.

٢- تكليف الشركة الراعية بدراسة إقامة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة وكذلك إن إقتضي الأمر الفاصلة في الدوري العام لموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ خارج مصر وتحديد موعد مناسب لها.

٣- إنشاء وإستحداث لجنة للرد على أي شائعات تصدر بشأن الاتحاد وإذا ثبت تورط أي شخص مسئول داخل الأجهزة الفنية أو الإدارية سيتم شطبة من سجلات الإتحاد.

٤- تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ لمن تسول له نفسه عدم إتباع الأخلاق الرياضية والخروج عن الأصول والأعراف الرياضية وسيتم شطبة فورا من سجلات الإتحاد.

٥- يجوز للجنة المنتخبات القومية هذا الموسم الإستثنائي وذلك لأهمية الاستعداد لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ بأن تأخذ ماتراه من القرارات لمصلحة اللاعبين بالمنتخب الوطني وقوة قراراتها نافذة علي الجميع.





جدير بالذكر ان مصر تستضيف بطولة كأس العالم في يناير 2021 ويأتي ذلك ضمن استعدادات الاتحاد المصري لإستضافة المسابقة والتى يحمل لقبها الدنمارك .

ويدرس الاتحاد إقامة المباراة الأخيرة في الموسم الحالي من دوري المحترفين بين الأهلي والزمالك خارج مصر من خلال مخاطبة الشركة الراعية لتحديد موعد مناسب لها، وإن تطلب الأمر مباراة فاصلة تقام أيضا معها.