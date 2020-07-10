من أجل عيون خاليدو كوليبالي .. مانشستر سيتي يضحي بـ لاعبين





وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي ، سيعرض خدمات لاعبيه الأوكراني زينتشينكو، والأرجنتيني نيوكالاس أوتاميندي، من أجل التعاقد مع كوليبالي.





وأشارت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي يسعى لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع المدافع القوي كوليبالي، وأيضًا لتعويض الرحيل المحتمل للاعبهم جون ستونز بنهاية هذا الموسم.





وأكدت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيعرض أوتاميندي وزينتشينكو على نادي نابولي، بعد أن حاول الفريق الإيطالي في الحصول عليهما في أكثر من مناسبة، وسيحاول استغلالهما لتقليص المطالب المادية لنادي نابولي من أجل التخلي عن كوليبالي.





يذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت لطلب نادي نابولي الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن كوليبالي، والذي تريد أندية ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي أيضًا التعاقد معه.