رسميًا.. غياب أجويرو عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا





وأكد جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق القادمة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، أن أجويرو لن يكون متاحًا لقائمة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن أجويرو قد تعرض للإصابة في شهر يونيو الماضي، في مباراة الفريق أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي على مستوى أوتار الركبة.





وسحبت اليوم قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بمقر اليويفا في سويسرا.





ومن المقرر أن يلاقي نادي ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي، في السابع من شهر أغسطس المقبل، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غياب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، عن مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.