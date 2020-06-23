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رياضة

نابولي يرفض عرض ليفربول لضم كوليبالي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نابولي الإيطالي، رفض عرضًا لضم لاعبه السنغالي خاليدو كوليبالي، من قبل نادي ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، أن نادي ليفربول قدم عرضًا بالفعل لإدارة نابولي لضم كوليبالي مقابل 65 مليون يورو، وهو الأمر الذي رفضه نادي الجنوب الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي نابولي طلبت مبلغ 90 مليون يورو على الأقل للموافقة على بيع كوليبالي لصفوف ليفربول الموسم المقبل.

ويرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضم كوليبالي لتكوين ثنائية دفاعية صلبة مع الهولندي فيرجيل فان دايك الموسم المقبل.
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