نابولي يرفض عرض ليفربول لضم كوليبالي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نابولي الإيطالي، رفض عرضًا لضم لاعبه السنغالي خاليدو كوليبالي، من قبل نادي

، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.