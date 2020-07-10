حدادًا على رحيل محمود رضا .. تأجيل فعاليات قطاع الإنتاج الثقافي

قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، تأجيل الفعاليات التي كان مقررا لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل ليوم الخميس ١٦ يوليو الجاري، حزنا على رحيل الفنان القدير محمود رضا الذي كان يعد أحد أعمدة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفن الفولكلور المصري والعربي والعالمي.





أضاف جلال أنه تم التأجيل لحين تنفيذ توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بإعداد التأبين اللائق بالفنان والنجم القدير محمود رضا.





يذكر ان محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة الى العالمية، شارك فى الأعمال السينمائية التى قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتي برزت مصداقيتها فى تصميماته والتى نجحت فى تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال.



