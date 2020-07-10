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انقطاع بث التليفزيون الرسمي في مالي بعد احتلال مئات المتظاهرين المبنى..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:22 م
مظاهرات مالي
مظاهرات مالي
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اسراء صبري
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عن انقطاع بث التلفزيون الرسمي في مالي بعدما احتل مئات المتظاهرين المبنى.

جاء ذلك ضمن سلسلة الاحتجاجات التي أثارها الماليين منذ أيام.

وكان الآلاف خرجوا في مظاهرات بالعاصمة المالية باماكو، للمطالبة برحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، منتقدين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تعيشها البلاد.

ويتولى قيادة الحراك كل من "تنسيقية الخامس من يونيو"، وهي عبارة عن ائتلاف من رجال الدين وهيئات المجتمع المدني والحركات السياسية، بالإضافة إلى "تجمع القوى الوطنية" المعارض، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

ويأتي تنظيم هذه المظاهرات بمبادرة من "الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية"، والتي تضم أحزابا سياسية معارضة، وشخصيات دينية، وبعض منظمات المجتمع المدني.
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