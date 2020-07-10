AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: فيروس كورونا فرصة للإقلاع عن التدخين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:31 م
الصحة العالمية: فيروس
الصحة العالمية: فيروس كورونا فرصة للإقلاع عن التدخين
Advertisements
قسم الخارجي
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التدخين يقتل 8 ملايين شخص سنويا، لكن إذا كان المدخنون بحاجة إلى مزيد من الدوافع للتخلص من هذه العادة فإن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوفر الحافز المناسب.


وأشار المدير العام للصحة العالمية إلى أن "كوفيد-19" يمكن أن يوفر دافعا غير متوقعا للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة.


اقرأ أيضا:


جاء ذلك خلال حديث في مؤتمر صحفي بجنيف حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة الإقلاع عن تدخين التبغ، والتي تهدف إلى مساعدة 1.3 مليار من مدخني التبغ حول العالم على الإفلاع عن تلك العادة خلال فترة الوباء.


وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحالة حادة من فيروس كورونا.


وتأتي دعوة الصحة العالمية لاستغلال الوباء كفرصة للإقلاع عن التدخين، مع تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة، مع وصول عدد الضحايا إلى 556,000.حالة وفاة.

كما أشارت المنظمة إلى أنه تم رصد 228102 حالة إصابة بالفيروس حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر دخان السجائر

هنبطل تدخين.. هل السجائر الإلكترونية وسيلة فعالة للابتعاد عن التبغ ؟

في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. 17.3% من المصريين مدخنون

ترشيحاتنا

مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

فيديوهات خادشة.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك

احتجاجات وقمع ووباء.. صحيفة إيطالية: آبي أحمد يختبئ خلف سد النهضة

أحمد شوبير عن إصابة كريم بامبو بـ كورونا: مش هعترف بيها.. فيديو

محطات في مسيرة الفنان الاستعراضي محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية

لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تأليف ابنة شقيقه.. كتاب مثير للجدل يكشف رفض فنانة شهيرة مواعدة دونالد ترامب

نشرة الصحة والمرأة.. حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر التكييف.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد شائعة طلاقهما