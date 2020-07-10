الصحة العالمية: فيروس كورونا فرصة للإقلاع عن التدخين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن التدخين يقتل 8 ملايين شخص سنويا، لكن إذا كان المدخنون بحاجة إلى مزيد من الدوافع للتخلص من هذه العادة فإن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوفر الحافز المناسب.









وأشار المدير العام للصحة العالمية إلى أن "كوفيد-19" يمكن أن يوفر دافعا غير متوقعا للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة.









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جاء ذلك خلال حديث في مؤتمر صحفي بجنيف حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة الإقلاع عن تدخين التبغ، والتي تهدف إلى مساعدة 1.3 مليار من مدخني التبغ حول العالم على الإفلاع عن تلك العادة خلال فترة الوباء.









وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحالة حادة من فيروس كورونا.









وتأتي دعوة الصحة العالمية لاستغلال الوباء كفرصة للإقلاع عن التدخين، مع تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة، مع وصول عدد الضحايا إلى 556,000.حالة وفاة.



