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أخبار العالم

الصحة العالمية تستبعد إمكانية القضاء على فيروس كورونا قريبا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:18 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أحمد محرم
قالت منظمة الصحة العالمية إنه مازال بالإمكان السيطرة على انتشار فيروس كورونا، لكن من المستبعد في ظل الظروف الحالية القضاء عليه.

وأعلنت المنظمة أمس الخميس أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة، البالغ عددها 194، إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف تيدروس: "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.

وسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي إخطارًا الثلاثاء الماضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منظمة الصحة العالمية بالفساد وأنها لم تقم بما هو منوط بها من أجل التصدي لـ جائحة فيروس كورونا الكارثية وأن تكيل بـ بميزانين في التعامل مع الأزمة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن هناك فسادًا واضحًا داخل منظمة الصحة العالمية وأنها لم تبذل ما يكفي لمنع تفشي كورونا.

وأضاف أنه نظرا لما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ركود أثناء الجائحة فإن الولايات المتحدة تعمل على إعادة إحياء الاقتصاد في أسرع وقت.
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