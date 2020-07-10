محافظ الدقهلية: ضبط 28 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





أسفرت الحملة التموينية التى تم تنفيذها بناحية مراكز ومدن ميت سلسيل والجمالية ومنية النصر عن ضبط 28 مخالفة تموينية لمخابز تنتج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ولعدد من المحلات لعدم وجود فواتير شراء للسلع المعروضة للبيع وأيضا عدم الإعلان عن الأسعار.





كما أسفرت الحملة فى نطاق مركزى ميت سلسيل الجمالية عن تحرير محضرين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و٤ محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومحضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها ٦ شكارة ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي و٣ محاضر ذبح خارج السلخانة الحكومية وضبط ٥٠ كيلو جرام لحوم ومحضرين سلع بدون فواتير ومضبوطات ٣٠شكارة سماد يوريا و ٥٠ شكارة سماد سلفات نشادر وتحرير ٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار.





وأسفرت الحملة انه فى نطاق مركز منية النصر عن تحرير ٦ محاضر انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومحضر توقف عن الانتاج دون إذن رسمي ومحضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها ٦ شكارة ومحضر تجميع دقيق بلدي بكمية قدرها ٢٢ شكارة، ومحضر تجميع سلع تموينية بمبلغ ٤٥٠٠ جنية ومحضر غلق محل بدال تموين في مواعيد العمل الرسمية ومحضر سلع غير مدون عليها بيانات وضبط ١٥ جركن كلور و١٥جركن فنيك ومحضر سلع بدون فواتير.



