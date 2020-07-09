إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية

و تم خلال امس واليوم ازالة ٧٥ حالة تعدى على اراضى املاك الدولة والزراعية تتبع لولاية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وللموارد المائية والرى والسكة الحديد والاوقاف وذلك بنطاق المحافظة شملت مراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة واجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحى شرق وغرب المنصورة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة ١٦ لازالة التعديات.





واكد محافظ الدقهلية على ان هناك تنسيقا كاملا مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية و بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها.



