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محافظات

إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:02 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة
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همت الحسينى
تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية  اعمال حملات الازالة للتعديات بنطاق المحافظة والتى بدأت امس الأربعاء 

 و تم  خلال امس واليوم ازالة ٧٥ حالة تعدى على اراضى املاك الدولة والزراعية تتبع لولاية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وللموارد المائية والرى والسكة الحديد والاوقاف وذلك بنطاق المحافظة شملت مراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة واجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحى شرق وغرب المنصورة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية  والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة ١٦ لازالة التعديات.

  واكد محافظ الدقهلية على ان هناك تنسيقا كاملا مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية  مدير امن الدقهلية و بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها.

واضاف أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة اشكال التعديات على اراضى الدوله تطبيقا للقانون  بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية
إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية
إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية
إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية
إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية
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