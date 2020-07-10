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رياضة

بنزيما يتقدم لريال مدريد على ألافيس في الدوري الإسباني.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تقدم ريال مدريد على نظيره الافيس بالهدف الأول في المباراة المقامة خلال الأسبوع الخامس والثلاثين من عمر الدوري الإسباني.

جاء الهدف من ركلة جزاء لصالح النادي الملكي بعد عرقلة فيرلاند ميندي من المدافع تشيمو نافارو داخل منطقة الجزاء وسددها المهاجم بنزيما بنجاح في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- لوكاس فاسكيز.

في خط الوسط: ماركو أسينسيو– لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو – رودريجو جوس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الملكي كل من، أريولا – دييجو التوب سواريز – فيرلاند ميندي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – فرانشيسكو إيسكو – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – توني كروس – خافيير هيرنانديز.

جدير بالذكر أن اللوس بلانكوس يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة.



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