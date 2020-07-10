بنزيما يتقدم لريال مدريد على ألافيس في الدوري الإسباني.. فيديو





في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.





في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- لوكاس فاسكيز.





في خط الوسط: ماركو أسينسيو– لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو – رودريجو جوس.





في خط الهجوم: كريم بنزيما.





ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الملكي كل من، أريولا – دييجو التوب سواريز – فيرلاند ميندي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – فرانشيسكو إيسكو – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – توني كروس – خافيير هيرنانديز.





جدير بالذكر أن اللوس بلانكوس يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة.



