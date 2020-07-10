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الري تكشف تفاصيل الأيام المتبقية في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:11 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر لا تزال على موقفها في ملف سد النهضة وما حدث ما هو إلا صياغة مختلفة جديدة المتعلقة ببعض النقاط الفنية.


وأضاف المهندس محمد السباعي خلال تصريحات تليفزيونية، أن إثيوبيا قالت إنها سوف تدرس الاقتراحات المصرية وسوف ترد في الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة.


وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن الاجتماع الأخير من مفاوضات سد النهضة سوف يكون الأحد القادم طبقا للجدول الزمني للمفاوضات.


وأوضح المهندس محمد السباعي, أن يوم الاثنين القادم موعد عرض كل دولة لطرحها حول قضية ملف سد النهضة للاتحاد الافريقي.


وأشار إلي أن غدا هناك اجتماع ثنائي وهذا الاجتماع سوف يكون بين المفوضين والمراقبين لاجتماعات سد النهضة وسوف يجلسون مع السودان وإثيوبيا.

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