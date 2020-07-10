مخرج سلسال الدم: عبلة كامل زهدت الفن

قال المخرج مصطفى الشال، تعليقا على الأخبار التي خرجت مؤخرًا بشأن اعتزال الفنانة عبلة كامل، لا سيما وأنه تعاون معها في أحدث أعمالها الفنية "سلسال الدم"، إنها زهدت الفن.









وأضاف الشال، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن عبلة كامل كان يتبين من أحاديثها في كواليس الجزء الأخير من "سلسال الدم" الذي عُرض قبل عامين، بأنها تنوي الاعتزال.









وأشار إلى أنه عرض عليها عددًا من العروض، لعل أبرزها تجسيد دور بطولة مسلسل "لا تسألني من أنا"، كما تلقت عروضًا عدة من شركات إنتاجية مختلفة مقابل أجور ضخمة، لكنها كانت تعتذر كل مرة وتطلق حججا مختلفة.









وعن كواليس تجربته في عالم الإخراج، قال إن بدايته كانت بالتزامن مع دخوله مبنى التليفزيون المصري عام 1973، مضيفا: "كنت أصاب بحالة انبهار فور دخولي البلاتوه والتواجد وسط الفنانين".









وتابع الشال، ، أن بدايته كانت كمساعد للمخرج جلال غنيم، في مسلسل "وجه الحب الآخر"، حتى توالت الأعمال مع كبار المخرجين، مثل نيازي مصطفى.









وأكد أنه اكتسب خبرات عدّة بتعاونه مع المخرج أحمد طنطاوي، في المسلسلات الدينية، قائلًا: "كنت حريصا على التعلم منه خلال الاجتماعات وفترة التحضيرات.. كيف نخرج مسلسلًا دينيًا".









وتابع أنه يتمتع بدرجة عالية من الحرص خلال العمل، سواء من ناحية الإنتاج أو الورق، إذ يهتم جيدًا بعنصر الوقت: "مش بحب الوقت يسرقني.. وأتذكر أننا كنا نعمل ١٨ ساعة يوميًا في مسلسل سلسال الدم".