AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مخرج سلسال الدم: عبلة كامل زهدت الفن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:35 م
عبلة كامل
عبلة كامل
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المخرج مصطفى الشال، تعليقا على الأخبار التي خرجت مؤخرًا بشأن اعتزال الفنانة عبلة كامل، لا سيما وأنه تعاون معها في أحدث أعمالها الفنية "سلسال الدم"، إنها زهدت الفن.


وأضاف الشال، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن عبلة كامل كان يتبين من أحاديثها في كواليس الجزء الأخير من "سلسال الدم" الذي عُرض قبل عامين، بأنها تنوي الاعتزال.


وأشار إلى أنه عرض عليها عددًا من العروض، لعل أبرزها تجسيد دور بطولة مسلسل "لا تسألني من أنا"، كما تلقت عروضًا عدة من شركات إنتاجية مختلفة مقابل أجور ضخمة، لكنها كانت تعتذر كل مرة وتطلق حججا مختلفة.


وعن كواليس تجربته في عالم الإخراج، قال إن بدايته كانت بالتزامن مع دخوله مبنى التليفزيون المصري عام 1973، مضيفا: "كنت أصاب بحالة انبهار فور دخولي البلاتوه والتواجد وسط الفنانين".


وتابع الشال، ، أن بدايته كانت كمساعد للمخرج جلال غنيم، في مسلسل "وجه الحب الآخر"، حتى توالت الأعمال مع كبار المخرجين، مثل نيازي مصطفى.


وأكد أنه اكتسب خبرات عدّة بتعاونه مع المخرج أحمد طنطاوي، في المسلسلات الدينية، قائلًا: "كنت حريصا على التعلم منه خلال الاجتماعات وفترة التحضيرات.. كيف نخرج مسلسلًا دينيًا".


وتابع أنه يتمتع بدرجة عالية من الحرص خلال العمل، سواء من ناحية الإنتاج أو الورق، إذ يهتم جيدًا بعنصر الوقت: "مش بحب الوقت يسرقني.. وأتذكر أننا كنا نعمل ١٨ ساعة يوميًا في مسلسل سلسال الدم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة الفنان محمود رضا.. عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالإسكندرية

لا مهرب منه.. دراسة مخيفة تكشف استمرار أعراض كورونا لدى 90% من المتعافين

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

شاطئ الموت.. غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل بالعجمي.. انتشال 6 جثامين والبحث عن الآخرين

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

فيديوهات خادشة.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهاز يصطاد ويقتل فيروس كورونا المستجد في ثوان

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب

بـ لوك غريب فى الشعر.. صبا مبارك تثير الجدل بهذه الإطلالة