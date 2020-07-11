بالتجفيف... ٣ طرق مختلفة لتخزين الخضرة فى الفريزر وإخراجها طازجة

تحار اغلب السيدات فى أفضل الخطوات لتسهيل إعداد الطعام، وتلجئ لبعض الحيل التى تساعدها على ذلك وهى عبارة عن تخزين الطعام، لاستعماله لى الوقت المتاح، ولكن تقع فى مشكلة ان المذاق يختلف عن الطعام الطازج لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طرق مختلف لتخزين الطعام.

٣ طرق مختلفة وسريعة لتخزين الخضرة واخراجها من الفريزر طازجة

- يمكنك الاعتماد على تخزين الخضرة في الفريزر للاحتفاظ بها طازجة وخضراء كما هي ولكن لمدة أقصاها شهر فقط حتى لا تتأكسد ويتغير لونها للأسود.

- نبدأ تخزين الخضرة "الشبت والبقدونس والكزبرة" بغسلها وتقطيع أعناقها وجذورها.

- ننزع أية أوراق تالفة ونوزع الكمية المراد تخزينها في أكياس دون تقطيع ونضعها كما هي في الفريزر.



طريقة تخزين الخضرة طازة وخضراء فى الثلاجة

- يمكنك الاعتماد على تخزين الخضرة في الثلاجة والاحتفاظ بها خضراء ولكن لمدة أقصاها أسبوعين فقط لأنها بعد ذلك ستذبل.

- نقوم بغسل الخضرة "الشبت والبقدونس والكزبرة" وتقطيع أعناقها وجذورها، ننزع الأوراق التالفة ونترك باقي الحزم كاملة دون تقطيع.

- نحضر علب ثلاجة محكمة ونضع بها مناديل مطبخ ثم فوقها حزم الخضارة ونضعها في الثلاجة بعد غلقها بإحكام ولكن لا تنسي تغيير المناديل من تحتها كل يومين حتى تزيلي ما بها من رطوبة ومياه وتحافظي عليها طازجة.

طريقة تخزين الخضرة بنظام التجفيف

- نترك كل حزمة منفصلة بعد غسلها وننزع ما بها من شوائب ونقطعها قطعا صغيرة جدا.

- نتركها تجف على صينية أو طبق به مناديل مطبخ ورقية.

- تترك في الهواء لتجف لمدة 3 أيام ونقوم خلال هذه المدة بتقليبها باستمرار وتغيير المناديل من تحتها.

- بعد التأكد من جفافها نقوم بوضعها وتخزينها في برطمانات نظيفة وجافة.

- تحفظ البرطمانات في أماكن جافة وتستخدم في تحضير كافة الأطعمة.

