طريقة تخزين الفسيخ ليوم العيد

تبدأ ربات المنزل في التحضير لعيد الفطر بأكلاته المعروفة بالاسماك المملحة من الرنجة والفسيخ ، وبدأت الكثير شراء الرنجة وتخزينها حتي يوم العيد وقدم الشيف يسري طريقة تخزين الفسيخ و الرنجة فهناك بعض الملاحظات التي يجب مراعتها عند تخرين الفسيخ و الرنجة حتى لا يفسد ويصبح طازج حتى يوم العيد ، إليك بعض النصائح من الشيف يسري.
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1- ينصح بعدم وجود ماء على الفسيخ، والتأكد من تجفيفه.
2-ينضف الفسيخ من الداخل، وتقطيعه إلى قطع صغيرة، وإزالة الجلد الخارجي.
3-يوضع في إناء مجفف و نظيف، ويتم تتبيله بالزيت الزيتون أو زيت عباد الشمس، والليمون.
4-أما عن الرنجة فمن الأفضل تركها في الثلاجة، وتغليفها بكيس نظيف حتى يوم شم النسيم.