AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تخزين الفسيخ ليوم العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تبدأ ربات المنزل في التحضير لعيد الفطر بأكلاته المعروفة بالاسماك المملحة من الرنجة والفسيخ ، وبدأت الكثير شراء الرنجة  وتخزينها حتي يوم العيد وقدم الشيف يسري طريقة تخزين الفسيخ و الرنجة فهناك بعض الملاحظات التي يجب مراعتها عند تخرين الفسيخ و الرنجة حتى لا يفسد ويصبح طازج حتى يوم العيد ، إليك بعض النصائح من الشيف يسري.


1- ينصح بعدم وجود ماء على الفسيخ، والتأكد من تجفيفه.
2-ينضف الفسيخ من الداخل، وتقطيعه إلى قطع صغيرة، وإزالة الجلد الخارجي.
3-يوضع في إناء مجفف و نظيف، ويتم تتبيله بالزيت الزيتون أو زيت عباد الشمس، والليمون.
4-أما عن الرنجة فمن الأفضل تركها في الثلاجة، وتغليفها بكيس نظيف حتى يوم شم النسيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء المأكولات المالحة.. 10 نصائح لتجنب أضرار الرنجة.. ونجلاء الشرشابي تقدم نصائح لنجاح تحضير الفسيخ في المنزل

نصائح عاجلة من الصحة العالمية بشأن تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

احترس.. 5 أشخاص ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

اختاري الناشفة.. 3 علامات لـ الفسيخ والرنجة الصحية

تسبب نزيفاً في المخ.. هؤلاء ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة.. وطرق التقليل من أضرارهما.. وأطعمة بديلة لأصحاب الأمراض

يسبب مضاعفات خطيرة..يجب على مرضى السكر الامتناع عن تناول الفسيخ

ترشيحاتنا

أرملة الشهيد أحمد منسي: بكيت وأنا بتابع المسلسل.. فعلا الشوف غير السمع

مخلينى فى نص هدومى.. نجلة أحمد زاهر تعلق على دور والدها فى البرنس

شطة: الأهلي نادي القرن رغم أنف أي شخص

الأهالي في ذهول.. قبر شهيد سيناء بالغربية خلية نحل ويخرج منه العسل.. فيديو

بكيت بشدة.. أول تصريح لزوجة منسي بعد مشاهد لحظة استشهاده في الاختيار

عادوا بالمواصلات العامة.. حميات منوف تصرف مرضى كورونا.. وقرار عاجل من المحافظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا

تحذير خطير من صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية حول صحة الأخير.. فيديو

بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي