طريقة تخزين الفسيخ ليوم العيد

1- ينصح بعدم وجود ماء على الفسيخ ، والتأكد من تجفيفه.

2-ينضف الفسيخ من الداخل، وتقطيعه إلى قطع صغيرة، وإزالة الجلد الخارجي.

3-يوضع في إناء مجفف و نظيف، ويتم تتبيله بالزيت الزيتون أو زيت عباد الشمس، والليمون.

4-أما عن الرنجة فمن الأفضل تركها في الثلاجة، وتغليفها بكيس نظيف حتى يوم شم النسيم.



