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منوعات

الأكل أغلى ولا البترول.. الفسيخ والرنجة والطعمية أعلى من سعر برميل النفط اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

شهد سوق البترول انهيارا غير مسبوق، بعد أن بات سعر البرميل الواحد بقيمة دولار فقط لاغير، ليبدو أرخص من بعض الأكلات الشعبية المصرية التي تجاوزت أضعاف سعره المنهار  حاليًا.


وباتت أسعار  الفسيخ والرنجة وهي أكلات مصرية شعبية، التي يحتفى المصريون بأكلها في شم النسيم، أغلى من سعر برميل النفط الذي وصل إلى أدنى سعر له في التاريخ، حيث وصل سعر كيلو الفسيخ إلى 120 جنيها والرنجة إلى 40 جنيها أي حوالي 10 أضعاف سعر برميل البترول الذي وصل إلى دولار فقط لا غير.


بينما بدا سعر سندوتش الطعمية الشعبي، أغلى من سعر البرميل بمرة ونصف، في واقع يكسوه الكوميديا السوداء حول سعر البترول ذات القيمة المتدنية.


بعد نشر سعر البترول اليوم، أصبحت العديد من المنتجات أغلى من قيمة برميل واحد من النفط، بما فيهم الأكلات الشعبية كالسمين و الكشري، وغيرها من وجبات وأكلات، في واقع يشهد تغيرًا مروعا لا يعلمه غير الله.

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