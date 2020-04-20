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مرأة

اتبعيها.. شروط تناول الفسيخ والرنجة للحامل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:32 م
شروط تناول الفسيخ
شروط تناول الفسيخ والرنجة للحامل
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آية التيجي
هناك العديد من التحذيرات التي يطلقها الأطباء للحامل من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم كنوع من الاحتفال بهذا اليوم، ولكن قد يظن البعض أن تناول القليل لن يضر بصحتهم وصحة اطفالهم، وهو ما يجعلهم يتناولون هذه الأطعمة دون دراسة منهم بخطورة تناول هذه الأطعمة.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إنه يمكن أن يشكل تناول النساء الحوامل الفسيخ في شم النسيم خطورة بالغة، حيث تتسبب طريقة صنع الفسيخ في نمو نوع من البكتيريا تسمى "كلوستريديوم  بوتولينوم" وهي بكتيريا ضارة بالجهاز التنفسي والعصبي.

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وأضاف الملا في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أنه قد يتسبب تناول الفسيخ والرنجة بالنسبة للحامل في الإصابة بتسمم الحمل وفقدان الجنين، لذلك يحظر تمامًا تناول الفسيخ للنساء الحوامل، ويمكنهم تناول القليل من الرنجة ولكن بشروط.

وأوضح الملا، أن هناك شروطا لتناول السيدة الحامل للرنجة مؤكدا ضرورة أن تكون من مصدر موثوق، وأن يتم تجميدها في الفريزر قبل تناولها 24 ساعة على الأقل لقتل أي ميكروبات بها، ومن ثم يتم تنظيفها جيدا وإضافة الكثير من عصير الليمون، وبعض الإضافات الاخرى التي تقلل من ملوحة الرنجة مثل الزبادي والطحينة.

وأشار الملا، إلى انه يجب مراعاة عدم تناول الحامل للكثير من الفسيخ والرنجة، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر الطبيعية، والإكثار من الخضروات الورقية لأنها تعمل على امتصاص وتخفيف الأملاح من الجسم.
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