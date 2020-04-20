اتبعيها.. شروط تناول الفسيخ والرنجة للحامل

وأوضح الملا، أن هناك شروطا لتناول السيدة الحامل للرنجة مؤكدا ضرورة أن تكون من مصدر موثوق، وأن يتم تجميدها في الفريزر قبل تناولها 24 ساعة على الأقل لقتل أي ميكروبات بها، ومن ثم يتم تنظيفها جيدا وإضافة الكثير من عصير الليمون، وبعض الإضافات الاخرى التي تقلل من ملوحة الرنجة مثل الزبادي والطحينة.

وأشار الملا، إلى انه يجب مراعاة عدم تناول الحامل للكثير من الفسيخ والرنجة، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر الطبيعية، والإكثار من الخضروات الورقية لأنها تعمل على امتصاص وتخفيف الأملاح من الجسم.