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قواعد الاحتفال بشم النسيم في زمن كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تتجمع العديد من الاسر في المنازل في يوم شم النسيم ودون الخروج وذلك بعد فرض الحظر بالشوارع وعدم النزول للاحتفال بشم النسيم ولذلك نقدم لكي اليوم قواعد الاحتفال بشم النسيم في زمن الكورونا ، علي الرغم من كافة التحذيرات بوقف كافة الزيارات المنزلية خلال الفترة دي، لكن في حال الاضطرار لذلك نرجوك للحفاظ علي نفسك والمجتمع حاول الالتزام بالقواعد التالية:

1_ الامتناع عن التجمعات العائلية بقدر الإمكان.
2_  الاعتذار بلطف من ضيوفك .
3_يفضل عدم زيارة كبار السن وخصوصا المرضي خلال تلك الفترة.
4_ ضرورة خلع الأحذية خارج باب منزل أمر هام جدا.
5_عند الاستقبال تكون التحية علي بعد متر ( القلوب مسلمة).
6_ بعد الدخول اطلب من جميع الضيوف غسل أيديهم بالماء والصابون. 
7_ التخلص من الكمامات والجوانتيات بشكل آمن وضرورة عند وصولكم.
8_محاولة الجلوس علي مسافة مترين من الشخص الآخر. 
9_عدم تبادل أطباق الأكل أو المشروبات بأي شكل من الأشكال.
10_ ضرورة تطهير أماكن الجلوس بعد انصراف الضيوف.
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