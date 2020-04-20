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ابعدوا عنه نهائي .. الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الفسيخ

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:57 م
ابعدوا عنه نهائي
ابعدوا عنه نهائي .. الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الفسيخ
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اسماء محمد
تناول الفسيخ يعرض بعض الفئات للإصابة بمضاعفات خطيرة ومن ثم يجب عليهم الابتعاد عن تناوله حتى لو بكميات قليلة .. فمن هم الممنوعون من تناول الفسيخ نهائيا؟

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تناول الفسيخ بصفة عامة والجاهز بصفة خاصة يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل صحية عديدة أبرزها التسمم والحساسية.

وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك بعض الفئات التى تزداد لديها احتمالات الإصابة بأضرار الفسيخ  ومن ثم يجب عليهم الابتعاد عن تناوله تماما حتى ولو بكميات صغيرة، وهم:

- الأطفال
- مرضى القلب
- النساء الحوامل
- أصحاب المناعة الضعيفة
- من يعانون من حساسية السمك
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