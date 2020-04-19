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تناول الفسيخ والرنجة يحمي من كورونا .. حقيقة أم شائعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:37 م
اسماء محمد

أثيرت خلال الأيام الماضية بعض الأقاويل حول تناول الفسيخ والرنجة والملوحة في شم النسيم وعلاقتهم بالوقاية من فيروس كورونا .. فما صحة هذا الأمر؟!


قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لاعلاقة بين تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والوقاية من فيروس كورونا او المساهمة في الشفاء منه بل تناول هذه الأطعمة شديدة الملوحة يعرض الانسان للإصابة بالكثير من المشاكل الصحية وتزداد المخاطر اذا تم شرائها من الاماكن الغير موثوقة.


وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأسماك بصفة عامة تحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة وتزيد التركيز والذكاء وكانت غذاء الحضارات والشعوب المتقدمة وأبرزها الحضارة الفرعونية، ولكن هذه الفوائد الصحية للأسماك نحصل عليها في حال اعدادها وتناولها بطريقة صحيحة .


وأوضح "بدران" أنه يمكن تناول الأسماك المصنوع منها الفسيخ والرنجة في شم النسيم ولكن دون تمليحها وتخليلها بل إعدادها في صورة الاصناف المختلفة التى تعد بها الأسماك الأخرى وأفضلها المشوى ، ويتم تناولها بجانب طبق السلطة الخضراء والبصل والليمون.

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