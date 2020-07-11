أمين الفتوى: إلقاء اللوم على ملابس المرأة كسبب للتحرش غير منطقي.. فيديو

وأوضح خلال حوراه ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية" ،أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأنسان له حرمه، والمرأه لها حرمة ومساحة وخصوصية.

وتابع: إلقاء اللوم على ملابس المرأة في ظاهرة التحرش غير منطقي، معقبا: يجب أن نستمر في إرساء الوعي، لأن الوعي هو الوسيلة الأهم في نشر الوعي ضد التحرش.

وواصل قائلا: المراة ليست فتنة وهي الأشد تأثيرًا في حياة الرجل،