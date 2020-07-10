هل يجوز قضاء السنة مع الصلوات الفائتة.. أمين الفتوى يجيب

الصلوات الفائتة هل يجوز قضاء السنة معها أم الفرض فقط.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار أنه يجب البدء بالفروض أولا لأنها دين .





أحيانًا اكون متعبة ولا استطيع أن اصلى الفرض الفائت مع الحالى فهل بذلك يكون عليها وزر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة اليوتيوب.





وأجاب قائلًا: عندما تكونى متعبة ومجهدة ولا تستطيع ان تصلي ما عليكي من فروض فائتة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا وزر عليكِ، وصلى ما عليكِ من فروض فائتة عندما تشعرين انكِ بحالة جيدة .





وتابع: فصلاة فرض فائت مع فرض حاضر هذا للتيسير على الإنسان، ولكن عندما يشعر الإنسان أنه متعب ومجهد فالأحسن له أن ينتظر حتى يصبح بصحة ويصلى ما عليه من فوائت مع الحاضر .





كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان

كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، فعنها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن قضاء الصلوات الفائتة تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ففيها ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»، كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.













كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان لها أهمية كبيرة، حيث إن الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا ، والصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.



