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فن

وداعا ملك الرقص الشعبي.. هالة صدقي تنعى محمود رضا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:42 ص
محمود رضا و ابنتة
محمود رضا و ابنتة شيرين
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ميرنا محمود
نعت الفنانة هالة صدقي النجم الراحل  محمود رضا بعد وفاته الجمعة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ونشرت صورة للراحل محمود رضا برفقة شيرين رضا وعلقت هالة صدقي قائلة: وداعا لملك الرقص الشعبي وفرقة رضا وكل التعازي لزميلتي وصديقتي العزيزه جدا شيرين رضا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".
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يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات
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