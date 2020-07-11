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رياضة

خرجا من حسابات فايلر.. علاء نبيل: الأهلي يطيح بـ الشيخ وجيرالدو.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:45 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن النادي الاهلى يملك ذخيرة من اللاعبين صغار السن ولن يكون فى حاجة لصفقات جديدة، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب الأولمبي هو الأمل القادم للكرة المصرية، نظرا لندرة المواهب بالتوقيت الحالي، وهو ما جعل إدارة الأهلي تبحث الحصول على ضم أكبر عدد من اللاعبين الشباب، لضمان مستقبله بالسنوات القادمة.

ويري علاء نبيل، إن طاهر محمد، يعد من أبرز العناصر الشابة بالتوقيت الحالى، خاصة وأنه يجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم، مؤكدا أن الإصابات عطلت من انطلاقة طاهر محمد.

وأتم حديثه قائلا :"التشكيل الأمثل للأهلي سيكون رمضان جناح أيسر وطاهر أيمن وأجايى تحت رأس الحربة مشبرًا أن فايلر غير مقتنع بأليو بادجي، وعلمت أن أحمد الشيخ وجيرالدو سيغادرون، الشيخ حصل على فرصة كبيرة لكنه استثمرها بنسبة 60%".
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