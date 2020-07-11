خرجا من حسابات فايلر.. علاء نبيل: الأهلي يطيح بـ الشيخ وجيرالدو.. فيديو

قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن النادي الاهلى يملك ذخيرة من اللاعبين صغار السن ولن يكون فى حاجة لصفقات جديدة، خلال السنوات المقبلة.





وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب الأولمبي هو الأمل القادم للكرة المصرية، نظرا لندرة المواهب بالتوقيت الحالي، وهو ما جعل إدارة الأهلي تبحث الحصول على ضم أكبر عدد من اللاعبين الشباب، لضمان مستقبله بالسنوات القادمة.





ويري علاء نبيل، إن طاهر محمد، يعد من أبرز العناصر الشابة بالتوقيت الحالى، خاصة وأنه يجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم، مؤكدا أن الإصابات عطلت من انطلاقة طاهر محمد.



