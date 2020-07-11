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فن

بقبلة علي الخد... محمد رمضان برفقة زوجته على أنغام أم كلثوم

السبت 11/يوليه/2020 - 02:13 ص
محمد رمضان و زوجتة
محمد رمضان و زوجتة
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ميرنا محمود
شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه فيديو جديدا له عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  انستجرام

وظهرت زوجة محمد رمضان وهي تقبلة على خده علي انغام ام كلثوم من سيارتة الخاصة

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جديد بالذكر ان احتفل الفنان محمد رمضان من انتهاء تصوير كليبه الجديد الخاص بموقع الفيديوهات تيك توك.


ونشر محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير الكليب وعلق عليه قائلا "انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش، قريبا.. ثقة في الله نجاح".

وشارك محمد  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
بقبلة علي الخد... محمد رمضان برفقة زوجته على أنغام أم كلثوم
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