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فن

10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة

السبت 11/يوليه/2020 - 05:31 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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نبيل العدوى
أحيا منذ قليل النجم محمود العسيلي أولى حفلاته الاونلاين علي جميع منصات التواصل الاجتماعي والتي تعتبر الحفلة الأولى ضمن مجموعة حفلات من البلكونة التي يتم بثها اونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحية الديكورات والاضاءة التي تم تصميمها علي شكل البلكونه الذي من المقرر ان يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.

وقد قام بتنظيمها احمد غانم هاي ويف وقام عسيلي بغناء العديد من اشهر اغانيه الذي تفاعل معها العديد من محبينه علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي شهدت نسب مشاهده عاليه من ناحيه التعليقات والمشاركات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ومجموعه حفلات في البلكونه تكون عباره عن ٨ حفلات تقدم للجمهور اونلاين يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء .
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
10 صور من حفل محمود العسيلي في البلكونة
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