وداعا رمز أناقة الفن .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل رجاء الجداوي

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لا إله إلا الله إنا لله وإنا اليه راجعون، أحزننا رحيلك يا صاحبة الحضور الهادي. ربنا يجعل مرضك وألمك في ميزان حسناتك ويرحمك برحمته الواسعة يا رب. #رجاء_الجداوى





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إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وفاة الفنانة القديرة #رجاء_الجداوى، زوجة صديق عمرى الراحل الكابتن حسن مختار.





اللهم اغفر لها وارحمها يارب #رجاء_الجداوى في ذمه الله ربي إنا نحبها فيك ف ارحمها .





#رجاء_الجداوى على روحها الرحمة و السلام .. وداعا #رجاء_الجداوي رمز أناقة الفن وفن الاناقة



وفاة الفنانة الكبيرة #رجاء_الجداوي رحمها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم منزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازها بالحسنات إحسانا وتقبلها بقبول حسن.

انا لله وانا إليه راجعون .. الله يرحمها برحمته ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. #رجاء_الجداوي

ورحلت الفنانة رجاء الجدواي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.

ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر" # رجاء_الجداوى بعد وفاتها منذ قليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.