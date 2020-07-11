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سيارات

أسباب ضعف عزم السيارة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من أهم الاشياء التي يشعر بها سائق السيارة وتعطيه الإحساس بمتعة القيادة هي قوة سحب السيارة  وعزمها على الحركة بشكل يتواءم مع مختلف تضاريس الطريق وهناك أسباب معينة لضعف للتخلص من هذه المشكلة .

ومن أهم أسباب ضعف سحب السيارة يعد المحرك هو قلب السيارة الذي دونه لا وجود لحركة السيارة على الإطلاق وضعف السحب قد يكون من المحرك أو من الأجزاء المتصلة به لذلك يجب  التأكد من سلامة المحرك عن طريق فحصه لدى ماركز الفحص المعتمدة والتأكد من سلامته في الأساس كعدم وجود الدخان المتسبب في تآكل الزيت داخله

يجب التأكد من شمعات الاحتراق او ما تعرف بالبواجي حيث تقوم هذه الشمعات بإيقاد شعلة كهربائية أو شرارة تجي عملية الاحتراق الكامل للوقود وبالتالي دفع عجلة المحرك  إلى الامام

اما مع وجود ضعف في هذه البواجي هذا يعني عدم وجود الاحتراق الكامل وبالتالي ضعف في سحب السيارة التأكد من نظافة الوقود المستخدم كالبنزين الخالي من الرصاص مثلا والأهتمام بتركيز نسبة الأوكتا فيه

وسنلاحظ أن الوقود النظيف يقلل من الشوائب التي قد تسبب الأتساخ في بخاخات السيارة أو في فلتر البنزين وبالتالي تضعف سحب السيارة

يجب التأكد من نظافة فلتر الهواء الذي ينبغي أن نُنظّفه أو نُبدّله في حال  تبين عدم تنقيته للهواء الداخل. التأكد من كويل الكهرباء الذي يقوم بتنظيم العملية الكهربائية حيث إن وجود خلل في هذا الكويل يعني وجود ضعف كبير في عزم المركبة وعدم اتزانها عند استخدام دوّاسة البنزين لعدم انتظام الكهرباء.

ضرورة التأكد من نظافة العوادم  حيث إنّ تلف الفلاتر الموجودة فيه أو إغلاقه من كثرة الدخان المتراكم يؤدّي بلا شكّ إلى ضعف سحب السارة.

درجة حرارة المحرك أيضا تلعب دورا كبيرا في عزم السيارة، فلكي تضمن أفضل أداء تأكد من توفير المناخ المناسب للمحرك. بالأضافة إلى  لزوجة الزيت لها دور أساسي في العزم فاختيار اللزوجة المناسبة يضمن أفضل عزم للمحرك بالإضافة إلى حساس الشكمان والسلامة عليه، فالشكمان لهم دور كبير في تسارع سيارتك بشكل ممتاز .

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