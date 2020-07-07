تعرف على أهم أسباب صدور أصوات من محرك السيارة

يسمع بعض قائدى السيارات العديد من الأصوات خارجة من جسم السيارة دون معرفة الأسباب، ولكن هناك صوت يقلق الجميع وهو صوت "التكتكة" الصادر من محرك السيارة.

وفي بعض السيارات قد يختفي هذا الصوت بعد تشغيل المحرك ببعض الوقت وفي سيارات أخرى قد يستمر في السماع، فما هو مصدر هذا الصوت، وما هو الحل فى هذه الحالة.





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يكون هذا الصوت " التكتكة " في الغالب بسبب نظام التزييت وقد يدل على أن نظام التزييت في المحرك ضعيف وقد يؤدي إلى أعطال عديدة في المحرك إذا لم يتم إصلاح العطل بسرعة .

ومن أهم الأسباب التي قد تؤدي الى الأعطال التي هى بسبب عدم تغيير الزيت في وقته والفلتر أيضًا وهذا يؤدي إلى وصول الشوائب وتكون الترسبات داخل المحرك وضعف الزيت يؤدي إلى عدم أداء وظيفته بشكل جيد وهي منع إحتكاك الأجزاء فيما بينها .





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ومن خلال السطور القادمة نتعرف على بعض القطع التي قد تسبب لك هذا العطل في السيارة هي كالتالي:

أولًا : مضخة زيت المحرك :

مصفاة مضخة الزيت ، عند وجود أوساخ بها تقوم بمنع الزيت من المرور بشكل جيد وضخه إلى باقي قطع المحرك، هنا ستعاني من تكتكة بسبب ضعف مضخة الزيت وعدم قدرتها على تزييت المحرك من الداخل بشكل جيد .

أو بسبب ضعف أو تأكل أجزاء مضخة الزيت وبالتالي ستعاني من نفس الأعراض الأولى وهي ضعف مضخة الزيت وعدم وصول الزيت إلى باقي قطع المحرك بشكل جيد.





ثانيًا : مسارات وقنوات مرور الزيت داخل المحرك:

هذه القنوات اذا تم انسدادها أو تواجد أوساخ داخلها، ستعيق مرور الزيت بالضغط الكافي داخل المحرك وبالتالي ستعاني سيارتك من مجموعة من الأعراض مثل صوت تكتكة أو طقطقة داخل المحرك

ثالثًا : عطل في البلوف أو التكايات

عند وجود أوساخ في البلف أو ضعف به ستعاني من مشاكل سماع صوت التكتكة صادر من محرك السيارة .