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سيارات

الكمبروسر لا يعمل .. مؤشرات تلف كباس تكييف السيارة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:03 م
تكييف السيارة
تكييف السيارة
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اشرف عطية
يعتبر تكييف السيارة هو الملاذ الوحيد في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهده البلاد، إلا أنه في بعض الأحيان تعرض التكييف لأعطال ومشاكل، مما يسبب انخفاض البرودة داخل المقصورة، وهو ما يسبب إزعاجا شديدا لقائدي السيارات الذين لا يستطيعون القيادة بدون تكييف خصوصا نهارا.

الكمبروسر لا يعمل
من أبرز الأعطال التي يمكن أن تطال نظام التكييف هو تعطل الكمبروسر لأنه هو المسؤول عن نظام التبريد ويساعد أيضا على تدفق الفريون بشكل أكثر قوة، حتى تصل بأعلى درجات البرودة إلى المقصورة الداخلية في السيارة، مما يضمن تبريد جيد داخل السيارة وفي هذا السياق نستعرض اكثر المؤشرات التي تدل علي تلف الكمبريسور أو الكباس كما يطلق عليه البعض.

الكباس لا يعمل

مؤشرات تلف الكمبريسور :

1- النقص الملحوظ في البرودة التي تخرج من مكيف السيارة.

2- صدور صوت مرتفع وغريب يشبه صوت المطحنة أو الطقطقة عندما تقوم بتشغيل مكيف سيارتك، وعادة ما ينتج هذا الصوت نتيجة تحطم القطع الداخلية بجهاز الكمبروسر.

3-توقف المكيف بالكامل في بعض الحالات، وعدم استجابته للتشغيل.

4- خروج هواء ساخن من فتحات التكييف.
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