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سيارات

احذر فلتر الهواء يقلل من عزم السيارة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن فلتر الهواء هو وظيفته تنقية كمية الهواء الداخل إلى محرك السيارة وذلك بدون شوائب كما أن الفلاتر أحد العناصر التي تحسن أداء محرك السيارة.

كما أن فلتر الهواء يجعل السيارة تقوم بمهمتها بالشكل الصحيح علامة إلى أنه يحميها من التعرض للأعطال لأنه يقوم بتنقية العناصر الداخلة في المحرك مثل الهواء والوقود وغير ذلك.
 
أما في حالة انتهاء عمره الافتراضي وتعرض الفلتر للتلف خاصة في الأجواء الصحراوية المحملة بالأتربة  كما أنه يتسبب ذلك في بعض الأعطال.

ويؤثر ذلك على أداء المحرك وعزيمة السيارة لذلك ينصح بالحرص على تغيير فلتر الهواء كل فترة تجنبيها للتعرض لأي مشكلات  أثناء القيادة. 

ومن المشاكل التي يسببها انسداد الفلتر، هي ارتفاع استهلاك الوقود، وتأخر تشغيل المحرك، وانخفاض عزم المحرك، وخروج دخان أسود مع العادم، لذا ينصح خبراء السيارات بتبديل فلتر الهواء في السيارة مرتين في العام أو عندما تسير بسيارتك لنحو 10000 كلم لضمان عمله بكفاءة أكبر للحفاظ على عمر محرك السيارة.
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