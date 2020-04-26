لهذه الأسباب امتنع عن تنظيف فلتر الهواء

يعتمد المحرك على الأكسجين الموجود في الهواء لكي يعمل و يقوم بعملية الحرق بشكل سليم و يوجد جزء في السيارة يمسمى بفلتر الهواء ووظيفته تنقية الهواء الداخل للمحرك لضمان هواء نقي و نظيف بدون شوائب تضر المحرك.





ويقوم بعض السائقين بتنظيف فلتر الهواء باستخدام الهواء المضغوط و هو امر مضر للسيارة ففي هذا السياق سنطرح عليكم الموضوع التالي .





يتكون فلتر الهواء من أنسجة صغيرة جدًا تمنع دخول الأوساخ إلى المحرك فبمجرد قيامك بعملية تنظيفة بأستخدام الهواء المضغوط فأنت تقوم ايضا بعمل اتساع في الأنسجة و في هذه الحالة لن يعد الفلتر يعمل بالشكل الصحيح لانة يفقد و ضيفتة في تصفية الهواء الداخل للمحرك وسيقوم بإدخال الأوساخ إلى المحرك بكل سهولة بفضل التمزقات و الفتحات التي قام بها الهواء المضغوط .





لهذه الأسباب لا يجب عليك القيام بهذا الامر و الافضل ان تقوم بأستبدال الفتر كل 20.000 كيلو متر خصوصا و ان فلتر الهواء ليس بالحزء الباهظ الثمن فتغييرة افضل بكثير من تنظيفه.





وعندما تقوم بتغير الفلتر تأكد من أن فتحة المحرك مسدودة حتي لا يتم دخول التراب اليها مما يضر المحرك و قم بتنظيف قربة الهواء ولا تقوم أبدًا بتنظيف حساس الـ Air mass بهواء مضغوط لأنك ستسبب بتلفه عاجلا ام اجلا .