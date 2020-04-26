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سيارات

لهذه الأسباب امتنع عن تنظيف فلتر الهواء

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:00 م
فلتر الهواء
فلتر الهواء
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اشرف عطية

يعتمد المحرك على الأكسجين الموجود في الهواء لكي يعمل و يقوم بعملية الحرق بشكل سليم و يوجد جزء في السيارة يمسمى بفلتر الهواء ووظيفته تنقية الهواء الداخل للمحرك لضمان هواء نقي و نظيف بدون شوائب تضر المحرك.


ويقوم بعض السائقين بتنظيف فلتر الهواء باستخدام الهواء المضغوط و هو امر مضر للسيارة ففي هذا السياق سنطرح عليكم الموضوع التالي . 


يتكون فلتر الهواء من أنسجة صغيرة جدًا تمنع دخول الأوساخ إلى المحرك فبمجرد قيامك بعملية تنظيفة بأستخدام الهواء المضغوط فأنت تقوم ايضا بعمل اتساع في الأنسجة و في هذه الحالة لن يعد الفلتر يعمل بالشكل الصحيح  لانة يفقد و ضيفتة في تصفية الهواء الداخل للمحرك وسيقوم بإدخال الأوساخ إلى المحرك بكل سهولة بفضل التمزقات و الفتحات التي قام بها الهواء المضغوط . 


لهذه الأسباب لا يجب عليك القيام بهذا الامر و الافضل ان تقوم بأستبدال الفتر كل 20.000 كيلو متر خصوصا و ان فلتر الهواء ليس بالحزء الباهظ الثمن فتغييرة افضل بكثير من تنظيفه.


وعندما تقوم بتغير الفلتر تأكد من أن فتحة المحرك مسدودة حتي لا يتم دخول التراب اليها مما يضر المحرك و قم بتنظيف قربة الهواء ولا تقوم أبدًا بتنظيف حساس الـ Air mass بهواء مضغوط لأنك ستسبب بتلفه عاجلا ام اجلا . 

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