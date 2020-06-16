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سيارات

أعطال كثيرة يسببها فلتر الهواء.. احذرها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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اماني نوار
من المعروف أن وظيفة فلتر الهواء هي لتنقية كمية الهواء داخل محرك السيارة بدون شوائب كما تعتبر الفلاتر أحد العناصرالتي تحسن اداء محرك السيارة .

كما ان الفلتر يجعل السيارة تقوم بمهمتها بالشكل الصحيح  علاوة على أنه يحميها من التعرض للأعطال لأنه يقوم بتقنية العناصر الدخالة إلى المحرك مثل الهواء والوقود وغير ذلك .

اما في حالة انتهاء عمره الأفتراضي وتعرضه  للتلف خاصة في الاجواء الصحراوية  المحملة بالأتربه  كما يمكن أن يتسبب ذلك في بعض الاعطال ويؤثر على أداء المحرك وعزيمة السيارة .

وينصح الخبراء بالحرص على تغيير فلتر الهواء كل فترة تجنبا للتعرض لأى مشكلات أثناء القيادة  حيث ان تلف فلتر الهواء أو انسداده يسبب إعاقة مرور الهواء إلى غرفة الإحتراق في المحرك، وهو ما يسبب عدم توفر الهواء الكافي لعملية الإحتراق، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة استهلاك الوقود. 

كما ان زيادة كمية الوقود داخل غرفة الإحتراق لإنسداد فلتر الهواء يسبب زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الفتحات المخصصة للعادم.

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