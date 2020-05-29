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سيارات

تعرف على وظيفة فلتر الهواء في السيارة وتأثيره على المحرك

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:02 م
فلتر الهواء
فلتر الهواء
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اشرف عطية
يعتبر فلتر الهواء من الأجزاء الهامة الموجودة في محرك السيارة، فهو يعتبر بمثابة الرئتين المسئولتين عن تنفس المحرك واستنشاق هواء نقي ليتمكن من القيام بمهمته في تحريك السيارة بشكل سلس ومريح، وفي هذا السياق نعرض عليكم وظيفة فلتر الهواء في المحرك.

وظائف فلتر الهواء داخل المحرك : 

1- يعمل على تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة
2- ضخ الهواء اللازم لاحتراق الوقود بداخل غرفة الاحتراق الداخلي للمحرك
3- يساعد  على تقليل استهلاك الوقود
4- يمنح السيارة أفضل أداء وعزم وقوة للمحرك أثناء القيادة

وتقوم الأوساخ والأتربة بعمل انسداد في فلتر الهواء مما يلحق الأضرار بالمحرك وهذه الأضرار تتلف المحرك على المدى البعيد وتعوق عمله وتجعله يستهلك المزيد من الوقود دون جدوى.

أضرار انسداد فلتر الهواء: 

1- نقص كمية الهواء الداخلة للمحرك
2- عدم تحقيق الاحتراق المثالي داخل غرفة المحرك
3-يضعف عزم المحرك أثناء السير
4- زيادة استهلاك الوقود
5- يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل

لهذه الأسباب ينصح خبراء السيارات بضرورة تنظيف فلتر الهواء الخاص بسيارتك كل فترة ويفضل تغييره كل 15.000 كم ويختلف من سيارة الي اخري و حسب نوع الفلتر و البيئة التي تستخدم فيها السيارة . 
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