تعرف على وظيفة فلتر الهواء في السيارة وتأثيره على المحرك





وظائف فلتر الهواء داخل المحرك :





1- يعمل على تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة

2- ضخ الهواء اللازم لاحتراق الوقود بداخل غرفة الاحتراق الداخلي للمحرك

3- يساعد على تقليل استهلاك الوقود

4- يمنح السيارة أفضل أداء وعزم وقوة للمحرك أثناء القيادة





وتقوم الأوساخ والأتربة بعمل انسداد في فلتر الهواء مما يلحق الأضرار بالمحرك وهذه الأضرار تتلف المحرك على المدى البعيد وتعوق عمله وتجعله يستهلك المزيد من الوقود دون جدوى.





أضرار انسداد فلتر الهواء:





1- نقص كمية الهواء الداخلة للمحرك

2- عدم تحقيق الاحتراق المثالي داخل غرفة المحرك

3-يضعف عزم المحرك أثناء السير

4- زيادة استهلاك الوقود

5- يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل



