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فن

بالأخضر المبهج.. شاهد أحدث ظهور ل درة عبر انستجرام

السبت 11/يوليه/2020 - 07:05 ص
درة
درة
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة درة  صورا جديدة  من خلال خاصية الاستوري عبر  حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

و ظهرت درة بأطلالة صيفية مبهجة باللون الاخضر و تركت شعرها منسدلا علي كتفيها

وتزينت درة بمجموعة من الاكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة جذابة ، بالاضافة الي بعض لمسات المكياج التي ارتكزت علي الالوان الهادية 

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يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.
بالأخضر المبهج.. شاهد أحدث ظهور ل درة عبر انستجرام
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