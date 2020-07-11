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فن

شاهد... أحدث ظهور لـ رحمة حسن على السوشيال ميديا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:46 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
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سيد احمد
شاركت الفنانة رحمة حسن صورة له من من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رحمة على الصورة قائلة "الحمدلله على كل شيء good night الحمدلله .
" I love me as real meee".


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وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.

مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة
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