بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم، السبت، تفاصيل الكارثة الجديدة التي ظهرت فى الصين بعد تفشي وباء كورونا المستجد أو "كوفيد 19" ووباء الطاعون الدبلى أو المعروف بالموت الأسود.









وهاجمت أسراب من الجراد البلاد ودمرت عشرات الكيلومترات المربعة من الحقول الزراعية، وحذر المسئولون الصينيون من أن الجراد قد يهاجم أجزاءً من البلاد ابتداء من الآن وحتى سبتمبر المقبل، بعد أن هاجمت جيوش الحشرات البلاد ودمرت مساحات زراعية شاسعة.









وأكدت الحكومة الصينية أن أسراب جراد الخيزران الأصفر دمرت حوالي 26 ميلا مربعا ما يعادل (41كم و834 م) من الحقول في منطقة بوير الصينية بعد مداهمة المدينة من حدود الصين مع لاوس.









وحذرت هيئة غابات من وقوع كارثة محتملة للجراد في المناطق الحدودية الجنوبية للصين بعد تسارع انتشار الجراد.









ويعتبر الجراد هو الآفة الرئيسية في مناطق إنتاج الخيزران في الصين، حيث يلتهم جميع أوراق الخيزران في مساره ويقتل سيقان النبات ذات القيمة التجارية.



