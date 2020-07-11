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أخبار العالم

كورونا يزداد شراسة.. الهند تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات المؤكدة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:14 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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على صالح
كشفت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، اليوم السبت، أن الدولة أكدت 27114 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد المصابين 820916 حالة.


وتعد هذه أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة المؤكدة في الهند منذ بداية تفشي المرض، ووصل عدد القتلى من المرض إلى 22123، مع تسجيل 519 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.


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ولا تزال ولاية ماهاراشترا بوسط الهند، حيث يوجد 238461 حالة مؤكدة، المنطقة الأكثر تضررا، ويليها ولاية تاميل نادو الجنوبية، 130261 حالة، وعاصمة دلهي الوطنية 109140 حالة.
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