كورونا يزداد شراسة.. الهند تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات المؤكدة

كشفت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند ، اليوم السبت، أن الدولة أكدت 27114 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد المصابين 820916 حالة.









وتعد هذه أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة المؤكدة في الهند منذ بداية تفشي المرض، ووصل عدد القتلى من المرض إلى 22123، مع تسجيل 519 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.









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