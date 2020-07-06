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الهند في المرتبة الثالثة عالميا بعدد إصابات كورونا .. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:36 م
كورونا فى الهند
كورونا فى الهند
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الان " فيديو افادت فيه أن الهند فى المرتبة الثالثة عالميا ً بعدد اصابات فيروس كورونا .

اعلنت الهند اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 697,358 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بعدما تأكد تسجيل 24 ألف حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، لتحل الهند مكان روسيا في المرتبة الثالثة عالميًا بعدد الإصابات بالفيروس.


وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 613 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ رصد الحالة الأولى أواخر يناير، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 19،700 وفاة .


ويأتي هذا الارتفاع الأخير مع بدء " نيودلهي"  بعلاج المرضى في مركز ديني تم تحويله منشأة عزل واسعة ومستشفى يضم 10 آلاف سرير، لصنع العديد منها من الورق المقوّى.


وتعادل مساحة المنشأة نحو 20 ملعب كرة قدم، وستعالج الحالات البسيطة والمتوسطة ، و يخشى مسؤولو الولاية أن تسجل العاصمة أكثر من نصف مليون حالة بحلول نهاية الشهر.

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