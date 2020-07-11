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منوعات

بسبب طلبه ارتداء الكمامة.. هجوم مجموعة من الشباب على سائق حافلة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدى مجموعة من الركاب الشباب على سائق حافلة في فرنسا بسبب طلبه منهم ارتداء الكمامة تنفيذا لتعليمات الحكومة لإتباع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا . 

و وفقا لما ورد في " فرانس برس" ، ان السيدة ماري فيليب إبنه سائق الحافلة أكدت أن التقرير الطبي لوالدتها أشار إلى تعرضه للضرب بقوة على الرأس أكثر من مرة مما أصابه بجرح غائر أدى غلى دخوله في غيبوبة. 

و حسب رواية شهود العيان ، أن السائق لم يوافق التحرك بالحافلة غلا بعد إرتداء كل الركاب الكمامة حرصا على الجميع من الاصابة بفيروس كورونا و لكن اعترض بعض الركاب و هددوه بالضرب إذا لم يتحرك . 

تعرض فليب للضرب بشكل قاس من الشباب ، و عندما فقد وعيه هرب الجميع من المكان خوفا من الشرطة . 
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