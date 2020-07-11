بسبب طلبه ارتداء الكمامة.. هجوم مجموعة من الشباب على سائق حافلة





و وفقا لما ورد في " فرانس برس" ، ان السيدة ماري فيليب إبنه سائق الحافلة أكدت أن التقرير الطبي لوالدتها أشار إلى تعرضه للضرب بقوة على الرأس أكثر من مرة مما أصابه بجرح غائر أدى غلى دخوله في غيبوبة.





و حسب رواية شهود العيان ، أن السائق لم يوافق التحرك بالحافلة غلا بعد إرتداء كل الركاب الكمامة حرصا على الجميع من الاصابة بفيروس كورونا و لكن اعترض بعض الركاب و هددوه بالضرب إذا لم يتحرك .





تعرض فليب للضرب بشكل قاس من الشباب ، و عندما فقد وعيه هرب الجميع من المكان خوفا من الشرطة .

اعتدى مجموعة من الركاب الشباب على سائق حافلة في فرنسا بسبب طلبه منهم ارتداء الكمامة تنفيذا لتعليمات الحكومة لإتباع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا .