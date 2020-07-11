بفستان أحمر.. فرح على تتألق بإطلالة ساحرة على انستجرام

حرصت المذيعة

على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وقد ظهرت فرح علي بإطلالة كلاسيكية من توقيع مصمم الازياء سامو هجرس، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





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