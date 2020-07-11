بفستان أحمر.. فرح على تتألق بإطلالة ساحرة على انستجرام
السبت 11/يوليه/2020 - 02:03 م
فرح علي
حرصت المذيعة فرح علي على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وقد ظهرت فرح علي بإطلالة كلاسيكية من توقيع مصمم الازياء سامو هجرس، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت فرح علي
فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستان باللون الأحمر الكب من الأعلى وبعض الفصوص اللامعة المزينة لجزء العلوي منه، بفص مختلفة من الأسفل من الحرير الناعم ليبرز عن بطانة الفستان الداخلية بنفس لون الفستان.
وتركت فرح علي
شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
واعتمدت فرح علي على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد اختارت وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها، مع إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود.
ولم تتكلف فرح على
في إختيار أكسسورات؛ حيث انها اكتفت بارتداء قلادة بسيطة حول عنقها باللون الذهبي على شكل قلب احمر من المنتصف، وقرطين ناعمين بنفس اللون لتبرز من اناقتها.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..