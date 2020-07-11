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اقتصاد

جهاز مدينة ٦ أكتوبر يعلن تلقي طلبات المواطنين بإدارات تراخيص البناء والتنمية والعقارية عبر البريد الإلكتروني

السبت 11/يوليه/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن تلقي طلبات معاملات المواطنين ببعض الإدارات المختصة بالجهاز عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل إدارة، وذلك حرصًا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة بإدارات تراخيص البناء – العقارية – إدارة التنمية، وكذا الحرص على سلامة المواطنين، في ظل تداعيات فيروس كورونا.




وأوضح المهندس شريف الشربينى أنه تم تخصيص عنوان البريد الإلكتروني: [email protected] لاستقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء بإدارة التراخيص، وعنوان البريد الإلكتروني: [email protected]، لاستقبال طلبات المواطنين بإدارة التنمية، وعنوان البريد الإلكتروني: [email protected]، لاستقبال طلبات المواطنين بالإدارة العقارية.


وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه سيتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.
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