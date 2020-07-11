المنوفية: تحرير 167 محضر تموين وضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن شن حملات تموينية ، أسفرت عن تحرير 167 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 68 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و99 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى





وأضاف "الجمال" بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة أسماك ولحوم بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى وضبط 55 كجم أسماك مجمدة ، 22 كجم لحوم ،18 كجم كبده ، 9 كجم لحم مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز بلدية أحدهما بناحية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون والأخر بناحية جروان بمركز الباجور لقيامهم بالتصرف فى كمية الدقيق البلدى المدعم ومخصص لإنتاج المخابز البلدية وتم ضبط 42 شيكارة دقيق بلدي محظور تداوله .





كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مشروع جمعيتي بناحية منشأة دملو بمركز قويسنا لمخالفته وقيامه بضرب مبيعات وهمية علي النظام .





وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، كشف مدير إدارة المرور عن سحب ( 23 ) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك على مدار يومين ماضيين ، لعدم الالتزام بقرارات الدولة في هذا الشأن



